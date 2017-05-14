MLB》一打席3暴投 讓白襪跑者一壘直闖本壘

白襪睽違55年，再有球員靠連3次暴投從一壘一路攻回本壘得分。(截自MLB官網)

教士先發凱希爾(Trevor Cahill)今年到教士轉任先發，繳出3勝2敗、自責分率3.27不錯的成績，但他14日先發對戰白襪，投到4下白襪的阿布瑞尤(Jose Abreu)靠失誤上壘後，卻突然像忘了怎麼投球般，罕見同一個打席出現3次暴投，讓阿布瑞尤一路從一壘奔回本壘得分。

當時4下凱希爾手握1分領先，僅用兩球就抓下1出局，接著用兩球就讓阿布瑞尤打出三壘滾地球，未料，三壘手薛夫(Ryan Schimpf)竟出現傳球失誤，送阿布瑞尤站上一壘，這似乎打亂凱希爾的節奏，他面對下一棒A.賈西亞(Avisail Garcia)時，竟投出3次暴投，最後不僅保送賈西亞，還讓阿布瑞尤回壘得分。

阿布瑞尤靠暴投攻回分數，案例實在過於罕見，連總教練倫特利亞(Rick Renteria)也不敢肯定過去曾見過，不過他對阿布瑞尤從一壘到本壘，都讓自己保持專注的跑壘，倒是讚譽有加。在阿布瑞尤前，白襪前次出現相同情況，是1961年7月14日對洋基一役，由同樣擔任一壘手的馬丁(J.C. Martin)所完成。

凱希爾說，當時他那3球是曲球和變速球，但卻太想把球投好取得三振釀禍，自責應該要更相信自己的球路。然而在那之後，凱希爾的惡夢卻還沒完，他在5下又遭5支安打狙擊失2分，使得球隊反以1分落後，他投完6局退場時，一度還是敗投候選，直到教士8上追平比分，才得以解套。

但教士好不容易追平，卻在9下失守，讓白襪靠Y.桑契斯(Yolmer Sanchez)的適時安打，加上沙拉迪諾(Tyler Saladino)一次精彩跑壘，以5比4拿下比賽勝利，也讓教士開路先鋒馬高特(Manuel Margot)的首局首打席首球陽春炮，成了空響。

(中時電子報)