談林志玲復合說 言承旭鬆口「看她啊！」
言承旭今下午現身新莊球場為富邦悍將開球，首次到職棒場上開球的他，看起來架式十足，儘管言承旭去年傳出因打籃球膝蓋受傷，看起來傷勢應無大礙，近期鮮少公開露面的言承旭，感情狀態備受矚目，今被問到是否與林志玲復合，言承旭則是以5字回應。
言承旭熱愛各項運動，他今擔任富邦悍將開球嘉賓，提到開球，言承旭認為自己開得不錯，並透露自己練球時也投得很不錯。鮮少露面的言承旭，在母親節現身，讓他認為格外有意義，言承旭也透露今晚要陪媽媽慶祝。
感情狀態備受矚目的言承旭，與林志玲是否能復合也成為焦點，林志玲日前曾有聯絡，坦言「要看對方怎麼想」，對此，言承旭今則回應「那要看她啊！」
(中時電子報)
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