教育部下令1人也要開班 雲林倂小校喊卡

雲林縣不少小校為避免被裁併，積極發展特色吸引學生，古坑鄉華山國小全校小朋友都學拉提琴。（圖/周麗蘭）

水林鄉中興國小校友唯恐母校被裁併，去年校慶時2000人回校高呼口號「我愛中興」表達心聲。（圖/周麗蘭）

雲林縣中小學104學年度起實施整併，新生不足4人不開班，本學年度原定門檻再低至8人，估計全縣三分之一學校的小一開不成班，不過教育部一月間公告1人以上均應開班，雲林縣整併辦法喊停，與全台各縣市統一標準。

104年3月上路的「雲林縣立國民中小學整併辦法」規定，未達4人「不開班」、2個年級不成班變「分校」、3個年級不成班變「分班」，造成5所小校開不成班、2所學校變分校。

105年各縣市積極裁併小校，全台各地掀起搶救學校行動，教育部要求各縣市停止裁併校，該部修訂 「公立國民小學及國民中學合併或停辦準則」，今年一月公告上路。

準則第四條規範「學校新生或各年級有一人以上者均應開班，並得辦理混齡編班、混齡教學；地方主管機關不得於自治法規中規定，學生不足一定人數不予成班。」

雲林縣教育處表示，已依據教育部修訂的準則，停止前年施行的「雲林縣立國民中小學整併辦法」，亦即只要國中小一人就能成班。

雲林縣許多小校一度暗中進行的「保4運動」──透過挖角或借用以湊足4名新生，畫下句點。

106學年度偏遠小校小一新生低於4人報到的共24校，其中只有1名新生的1所、2名7所、3名7所、4名9所。全縣未滿8名新生的小校達66所，占全縣152所國小43%。

目前雲林縣有8所分校、2所分班，全校學生數從4人到85人不等。教育處表示，104年因4人不成班門檻而無法成班的學校，因教育部政策修正，有些已經恢復成班。

(中時)