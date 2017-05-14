找傳播妹開性愛毒趴 還沒助性就被逮

警進屋喝令2男1女趴下，查獲1包5公克安毒及數顆壯陽藥。(劉宥廷翻攝)

21歲翁姓男子與46歲洪姓乾哥上周找2名18歲傳播妹作陪，到鳳山區1家摩鐵開性愛毒趴，警方獲報疑似有人吸毒，當天下午4時到摩鐵臨檢，其中1名傳播妹已提早離開，警進屋喝令2男1女趴下，查獲1包5公克安毒及數顆壯陽藥，翁坦承持毒，依毒品罪送辦，洪男、陳女則採尿送驗。

＊保護自己 遠離毒品 中時電子報關心您!

(中時)