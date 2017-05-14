解放軍飛彈試射 陸國防部證實

中共解放軍火箭軍部隊近日組織了一次飛彈試射，國防部新聞局13日證實這項消息。

國防部新聞局表示，為提高部隊遂行任務能力，有效應對國家安全面臨的威脅，根據年度訓練計畫，火箭軍部隊近日在渤海某海域進行新型飛彈武器作戰檢驗，達到預期效果。

大陸西陸網14日報導，國防部回答很簡短，卻包含了關鍵資訊。既然在海上，當然是機動性強的海基打擊力量。能在渤海，當然也能在黃海試射飛彈。

(旺報)