不堪丈夫酗酒三字經辱妻女 成功訴離
苗栗縣蔡姓婦人在市場擺攤，因陳姓丈夫長期酗酒鬧事、酒後經常以三字經辱罵，甚至勒妻女脖子恐嚇，妻子不堪同居之虐待向法院請求離婚，陳男行徑惡劣，子女、兄長全都看不下去出庭證稱，苗栗法院判准離婚。
據判決書指出，蔡婦與陳男育有2子女，一家生計開銷、包括子女教養費用等，全仰賴蔡婦在擺攤賺錢，甚至陳男在外借錢不還，債主還會到攤子要錢，多次出動里長協助才得以做生意。
蔡婦向法官指出，陳幾乎天天醉，喝完酒就大吵大鬧、動手動腳，一周至少2、3次以三字經等不堪入耳的言語羞辱她及小孩，4年前陳因車禍撞傷人，得知要賠償後竟落跑失蹤，對於家庭不聞問，經子女鼓勵後決定訴請離婚。
陳的子女也證稱，父親每天酗酒，在外欠款，債主登門討債，造成家庭困擾，母親前前後後已代父親還超過100萬元的債務，不過父親仍不思改進，甚至會拿他的保單去質借，過去成長環境也未見父愛，感受遭到父親惡意遺棄。
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(中時)
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