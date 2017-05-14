梅雨季節 雪霸呼籲登高山要留心

每年5、6月是台灣地區的梅雨期，受到鋒面系統影響，氣流不穩定加上充沛的水氣，雪霸國家公園管理處提醒從事戶外活動應特別留意氣象資訊，若有豪大雨或雷雨發生的可能，盡量避免「與梅交鋒」，以確保自身安全。

春夏間的山區氣候更是捉摸不定，像霧像雨又像風，梅雨帶來的連續降雨會造成山區土石鬆軟、易發生坍方落石，步道也會較為泥濘濕滑，加上雨霧影響視線，均增加登山活動的困難度及危險性。

若颳風下雨時沒有適當的防水措施，即使是夏季也有可能發生失溫情況，發現隊員有失溫時必須立刻處理，例如尋找掩蔽處休息或紮營、換上乾衣服保持身體乾爽溫暖、給予熱食或靠外力回溫等，若是嚴重失溫應儘速將患者送下山就醫，否則可能導致昏迷甚至死亡。

雪霸處也提醒，應將降雨視為山區的常態氣候，務必將所有的不允許淋濕的物品衣物做好防水措施，並應攜帶兩截式雨衣雨褲，避免使用披風式雨衣。

另外，梅雨型態的降雨常會伴隨雷陣雨，過去曾發生過山友於聖稜線上不幸遭雷擊而身故的意外，需特別防範雷擊，山區一旦遇雷雨，應進入山屋或建築物內較安全，帳篷沒有防護作用，切勿逗留在高處或山頂，應往低處或山腰移動，避開高聳孤立的物體及大樹，且要避免穿著汗水浸濕或雨水淋濕的衣服，並將身上任何可能的導電物品盡速收入背包內。

目前已開始進入登山旺季，近期雪霸處在入園審核時發現，部分山友為了順利申請到山屋或減少請假之天數，而縮減登山行程，劇烈的天氣變化及高度適應都是將隊伍成員置身於高山症的高風險，也再度呼籲切勿輕忽疑似高山症的任何症狀。

(中時)