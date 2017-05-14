傳承總舖師技藝 內門國小師生辦桌慶祝母親節

學生們製作竹筒飯，運用熱傳導與熱輻射原理蒸煮出Q彈美味的在地西拉雅傳統主食。(記者林雅惠翻攝)

內門木柵國小歡慶母親節，結合在地總舖師文化，規劃小小總鋪師科學探索趣，讓老師帶領學生一起展現廚藝，透過辦桌文化，製作在地龍鳳酥、西拉雅地瓜「米買」等，為自己、為師長與嘉賓帶來一場豐盛的美食文化饗宴。

內門是總鋪師的故鄉，木柵國小安排師生一起料理美食歡度母親節，高師大李澎蓉老師帶領學生與木柵師長共同規劃五大闖關活動，包括竹筒飯製作、蒸蛋vs.煎蛋、冰淇淋及椪糖製作。

其中竹筒飯製作，運用熱傳導與熱輻射原理蒸煮出Q彈美味的在地西拉雅傳統主食；蛋蛋的幸福(蒸蛋vs.煎蛋)燒蛋幾咧，讓孩子體驗液態變固態的過程與蛋白質的變化現象；冰淇淋製作，透過自製冷劑，以鹽巴降低冰點，結合果汁產生物質型態變化完成可口美味的冰淇淋；椪糖製作膨脹的甜蜜幸福，利用小蘇打作膨脹劑，受熱產生二氧化碳使紅糖水結晶膨脹，成了好吃的膨糖，科學變化與廚藝蹦出美妙新滋味，豐富孩子們視野。

這場別有意義的活動，臺北市木柵國小團隊特地南下參與，南北木柵城鄉共學，一同落實「教育即生活、生活即教育」，文化美食饗宴融入教育創意、創藝，傳承在地總鋪師技藝，展現最令人動容的教育薰陶風采。

(中時)