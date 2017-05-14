郝柱激辯兩岸路線 詹啟賢批找郭台銘選總統
5月14日在嘉義舉辦國民黨主席選舉政見發表會，候選人針對兩岸路線激辯。郝龍斌質疑洪秀柱曾主張的一中同表連在國民黨都沒有共識，認為一中各表才是兩岸和平穩定基礎。洪秀柱則表示她當然知道國共兩黨間不能簽和平協議，所以要拿回執政權再跟對岸談。詹啟賢則暗批郝龍斌請郭台銘選總統之說，認為黨主席要一肩承擔。
郝龍斌認為一中各表當中的各表，是台灣的共識不能改。如果要提一中同表，大陸會講一中是中華民國嗎？他認為除非找到比一中各表更好且兩岸都能同意的主張，否則講一中同表這種在國民黨內都沒有共識的主張沒有好處。洪秀柱則表示她怕的是沒尊嚴的被人統一，她主張重新執政後跟大陸談，讓台灣的產品可以賣到大陸，但我方也要展現善意，不能去蔣、去孫、去鄭成功。
(旺報)
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