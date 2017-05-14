歌唱比賽 新2代與媽媽合唱祖國歌謠
今天是母親節，高雄市社教館舉辦別開生面的新住民歌唱比賽，來自越南、印尼、泰國、柬埔寨的媽媽們齊聚飆唱國台語，融入台灣本地生活；新2代則與媽媽們唱祖國歌謠，傳承母親母國文化，藉歌聲紓解母親濃濃的鄉愁，場面熱鬧而溫馨。
比賽有45人參賽，親友團則有數百人，個個卯足了勁，參賽態度絲毫不馬虎，相當細心，許多新住民穿著具象徵母國的「國服」於舞台上隨著旋律與台下觀眾互動；有些參賽者甚至還自費準備「舞台裝」、有的則配合歌曲做造型、有的手足舞蹈，台下的親友團大力支持鼓勵下，現場宛如歌唱選秀般熱鬧極了。
比賽分新住民組及第2代親子組，來自越南的阮桂雯以一曲台語歌「思念你的心肝你敢知」感動眾人，細膩的歌聲博得台下觀眾喝采，獲得個人組冠軍；來自印尼的何依宓拿出名曲「車站」應戰，精湛演出驚艷全場，榮獲亞軍；同樣來自越南的阮英俊自彈自唱「大城小愛」、「練習」，拿下第3名。
「新二代親子組」的歌喉大戰也讓觀眾聽的如癡如醉，就讀小港高中3年級的許德輝是高中校慶合唱冠軍，他以充滿自信的表情與穩健的台風，帶著沒有舞台經驗的媽媽華諦瑪唱印尼歌曲「Kemesraan」，對唱時高亢且溫柔嗓音，震撼全場，勇奪冠軍。
個人賽獲得亞軍的何依宓與就讀王公國小幼兒園的兒子黃冠瑜，演唱印尼歌曲「YAMKO RAMBE YAMKO」，拿下親子組亞軍；來自越南的禤美鳳與就讀愛迪生幼兒園的女兒張慈恩合唱，美妙的歌聲令人驚豔，獲第3名。
活動中更安排文藻外語大學越南社帶來越南傳統舞蹈演出，分別為南越的鄉村之畫及北越的手鼓。
社教館館長沈坤佑表示，希望新住民朋友把唱歌融入生活中，「新住民組」要選國語或台語曲目作為比賽歌曲；而「新2代親子組」則選唱母親母語歌曲，鼓勵新住民朋友教導新2代學習父親或母親的異國文化。
(中時)
關鍵字：新住民歌唱比賽
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