歌唱比賽 新2代與媽媽合唱祖國歌謠

高雄市社教館舉辦新住民歌唱比賽，來自越南的阮英俊拿下新住民組第3名。（呂素麗攝）

來自越南的阮桂雯以一曲台語歌「思念你的心肝你敢知」拿下新住民組冠軍。（呂素麗攝）

高雄市社教館舉辦新住民歌唱比賽。（呂素麗攝）

高雄市社教館舉辦新住民歌唱比賽，新住民組前3名。（呂素麗攝）

新2代親子組 ，右一為社教館館長沈坤佑。（呂素麗攝）

今天是母親節，高雄市社教館舉辦別開生面的新住民歌唱比賽，來自越南、印尼、泰國、柬埔寨的媽媽們齊聚飆唱國台語，融入台灣本地生活；新2代則與媽媽們唱祖國歌謠，傳承母親母國文化，藉歌聲紓解母親濃濃的鄉愁，場面熱鬧而溫馨。

比賽有45人參賽，親友團則有數百人，個個卯足了勁，參賽態度絲毫不馬虎，相當細心，許多新住民穿著具象徵母國的「國服」於舞台上隨著旋律與台下觀眾互動；有些參賽者甚至還自費準備「舞台裝」、有的則配合歌曲做造型、有的手足舞蹈，台下的親友團大力支持鼓勵下，現場宛如歌唱選秀般熱鬧極了。

比賽分新住民組及第2代親子組，來自越南的阮桂雯以一曲台語歌「思念你的心肝你敢知」感動眾人，細膩的歌聲博得台下觀眾喝采，獲得個人組冠軍；來自印尼的何依宓拿出名曲「車站」應戰，精湛演出驚艷全場，榮獲亞軍；同樣來自越南的阮英俊自彈自唱「大城小愛」、「練習」，拿下第3名。

「新二代親子組」的歌喉大戰也讓觀眾聽的如癡如醉，就讀小港高中3年級的許德輝是高中校慶合唱冠軍，他以充滿自信的表情與穩健的台風，帶著沒有舞台經驗的媽媽華諦瑪唱印尼歌曲「Kemesraan」，對唱時高亢且溫柔嗓音，震撼全場，勇奪冠軍。

個人賽獲得亞軍的何依宓與就讀王公國小幼兒園的兒子黃冠瑜，演唱印尼歌曲「YAMKO RAMBE YAMKO」，拿下親子組亞軍；來自越南的禤美鳳與就讀愛迪生幼兒園的女兒張慈恩合唱，美妙的歌聲令人驚豔，獲第3名。

活動中更安排文藻外語大學越南社帶來越南傳統舞蹈演出，分別為南越的鄉村之畫及北越的手鼓。

社教館館長沈坤佑表示，希望新住民朋友把唱歌融入生活中，「新住民組」要選國語或台語曲目作為比賽歌曲；而「新2代親子組」則選唱母親母語歌曲，鼓勵新住民朋友教導新2代學習父親或母親的異國文化。

(中時)