吳敦義主張：所有不是民進黨的人都要爭取

5月14日在嘉義舉辦國民黨主席選舉政見發表會，吳敦義表示民進黨不是打不敗的，像當初陳水扁執政失去民心後，國民黨奮發圖強由弱轉強，並團結友黨的力量，並在提名人選時大公無私，不要有口袋名單，就締造了2008的大勝。

吳敦義指出2007年他當國民黨秘書長時，團結了宋楚瑜帶領的親民黨，以及新黨、無黨人士，所有不是民進黨的都要爭取。結果2008年立委選舉國民黨大勝，應選席次減半，但選後國民黨席次反而比選前多，除了披國民黨旗幟參選的人之外，還有五位友黨與無黨人士當選，分別是親民黨林正二、無黨籍陳福海，以及無黨團結聯盟的林炳坤、顏清標與高金素梅。

(旺報)