一帶一路論壇 兩韓代表短暫交流
韓聯社14日報導，中國「一帶一路」國際合作高峰論壇14日在北京國家會議中心開幕，兩韓各派代表團出席，雙方團長見面並作短暫交流。
由於北韓於14日當天清晨射彈，雙方代表團並未另安排會面，但韓方代表團團長、共同民主黨議員朴炳錫與北韓團長、對外經濟相金英才在開幕前半小時左右在會場休息室有短暫交流。據悉，當時並無其他代表團在場。
朴炳錫並未公開具體談話內容，但說已向北韓團長就北韓當天射彈表示強烈譴責，並指出北韓似對兩韓對話抱有期待。
據北京外交消息人士分析，由於北韓當天射彈導致雙方代表團不宜深入交流，但因雙方參加的論壇日程相仿，可能還會有短暫見面機會。
(旺報)
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