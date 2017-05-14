守備佈陣變多 史耐德相信機率
中信兄弟今年教練團改組後，本季防守時多擺起守備佈陣，一放面更容易進行守備，也伺機破壞打者節奏，總教練史耐德指出，自己相當看重棒球機率，利用落點分析圖，來進行守備佈陣。
近幾年中職各隊逐漸重視情蒐，並開始大量使用守備佈陣，史耐德說，其實情蒐包含很多面向，可以觀察出每一隊打者的打擊狀況，並加以做為球隊守備上，與投球策略上的參考，目前看來結果上面是好的。
史耐德也提到，以前或許比較少這樣的守備佈陣，不過自己下達後，球員也都尊重配合，如果幸運對方打者也將球打進守備佈陣中，球員也會了解，未來更容易做出應變，在場上也變得更聰明。
日前史耐德曾經主導投捕配球，以及目前多利用守備佈陣，他說，這都是一個過程，自己提供一些意見，給予選手們一些參考交流，不斷溝通，互相討論，也藉此達到成長。
(中時電子報)
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