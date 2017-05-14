潘維剛改口 不再堅持國民黨2018要拿下三都

5月14日在嘉義舉辦國民黨主席選舉政見發表會，潘維剛表示原本她談到2018年選舉，那年雖然是九合一選舉，但六都人口佔7成，因此用拿下3都當作勝選指標，並表示若拿不到三都黨主席就該辭職。但後來她從善如流，因為聽到另一位候選人詹啟賢提到2018選完到2020大選只剩1年，如果黨主席辭職，又要重新找人選太趕。因此她決定不再堅持，但她覺得她當初那樣講不是喊價競標，是一種心，有這種心最重要。

潘維剛還表示，有人說國民黨輸是缺少論述，她認為不盡然。主要是政策，國民黨有些政策不對，因此有些人不出來投。所以她同意郝龍斌說的是政策問題，就像年金改革，國民黨要有政策、立場。國民黨要有論述，但論述是夠的。

(旺報)