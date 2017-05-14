我家也有綠花園生態嘉年華 台積心築藝術季再約讀詩
台積心築藝術季邁向15周年，為了融入環保生態教育理念，14日在新竹縣新瓦屋文化保存園區舉辦「我家也有綠公園─生態嘉年華」活動，透過大型偶戲、愛地球動畫放映、綠市集、親子手作體驗等，讓親子一同參與，在生活中落實環保概念。
為了慶祝台積電30周年，台積心築藝術季自5月11日至6月17日舉辦一系列藝文活動，除了讓美學教育向下扎根外，也提倡環保生態教育。「我家也有綠公園─生態嘉年華」邀請親子走入綠市集，共同手作竹吸管，參與生態導覽、環保闖關等。
無獨有偶劇團14日一連演出2場《蛙靠部落》，透過趣味性的青蛙戲偶，引導台下孩子、成人，共同感受環境及愛護家園的重要。除此之外，活動中有放映《正負2度C》、《阿金與蝠寶》等動畫，並訂製種子飾品贈送給完成任務的孩子，新竹縣長邱鏡淳、文化局長張宜真昨也出席活動。
台積心築藝術季還有一連串藝文活動，邀請民眾共同享讀6場諾貝爾文學獎座，尚有5場將陸續舉辦。5月20日還有《青春在讀詩》詩歌音樂會在新竹縣文化局戶外環形文化廣場舉辦，當天下午4點邀請詩人劉克襄、楊佳嫻與林德俊，與新竹中學、建功高中展開跨世代的詩對話，另外還有音樂人羅思容與黃介文的演唱、朱翊維與戴予軒的弦樂，引領大眾感受音律、文字之美。
(中時)
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