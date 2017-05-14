台中男童遭電扶梯夾傷 緊急送醫
台中市北區一家百貨公司下午3時50分發生一起夾傷意外，一名5歲男童跟著家人搭乘手扶電梯，遭電動手扶梯夾傷右手掌，百貨公司樓管人員趕緊打電話通報消防119救護送往中國醫藥大學附設醫院處理。
消防局表示，根據當時民眾報案，當時5歲男童在百貨公司內右手遭手電扶梯夾傷，痛到不停哭叫，消防人員獲報到場後先幫男童包紮止血後，隨即送往中國醫藥大學附設醫院救護。
事發後，消防隊員立刻趕協助將小男童送醫，百貨業者則解釋，電扶梯都有定期保養，運作很正常，很多年沒發生過夾傷人的事件，因此這次純屬意外事件，後續理賠將由保險公司處理。
(中時)
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