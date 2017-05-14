北韓射彈 美日韓六方會談團長急通話
據韓聯社14日報導，朝核六方會談美日韓團長14日就北韓當天射彈的應對方案進行緊急電話磋商。
南韓外交部官員表示，韓方團長、外交部朝鮮半島和平交涉本部長金烘均當天分別與美方團長、美國國務院北韓政策特別代表約瑟夫·尹和日方團長、外務省亞洲大洋洲局長金杉憲治通電話，就北韓射彈挑釁交換意見，商討應對方案。
該官員強調，三方團長均表示此次北韓射彈明確違反聯合國安理會北韓決議，三方將堅決加以應對，攜手共促安理會拿出相應方案。
據南韓聯合參謀本部稱，北韓14日淩晨5時27分在平安北道龜城一帶試射一枚型號不明的彈道飛彈，飛行約700公里。
(旺報)
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