母親節悲歌 竹縣國中生玩水溺斃

關西消防分隊在渡船頭舊橋下方往下游約15公尺處的水底，發現徐姓少年，但已無呼吸心跳。（圖/莊旻靜翻攝）

關西消防分隊在渡船頭舊橋下方往下游約15公尺處的水底，發現徐姓少年，但已無呼吸心跳。（圖/莊旻靜翻攝）

徐姓少年與友人相約自渡船頭舊橋跳入溪水，卻因此溺斃，消防人員發現他時已無呼吸心跳。（圖/莊旻靜翻攝）

渡船頭大橋垂直高度約10公尺，下方溪水深淺不一，徐姓少年與友人相約跳水，未料因此送命。（圖/莊旻靜翻攝）

渡船頭舊橋下方溪水看似平靜，但底部深淺不一、暗藏危機。（圖/莊旻靜翻攝）

母親節悲歌！新竹縣徐姓國中少年與朋友14日相約出門，因天氣炎熱而走到溪邊，他與鍾姓少女決定挑戰，自關西鎮約10公尺高的渡船頭舊橋往下跳入溪水，未料徐姓少年竟就此溺斃，留下哀痛的親友。

警方指出，15歲的徐姓少年，及鍾姓、李姓少女等人就讀不同國中，14日相約玩樂，中午因天氣炎熱而走到溪邊，徐與鍾2人相約跳水，在渡船頭舊橋上脫下鞋襪，並同時跳下約10公尺高的橋入溪，鍾姓少女自行游上岸後，卻遲遲未見徐姓少年身影，發現情況不對，便由路人協助打119、110報案。

新竹縣消防局關西分隊在第一時間趕抵現場，消防局11點36分獲報後，也派遣鄰近新埔、竹北、光明、湖口、一大隊等9車18人前往搶救。消防人員依據鍾姓少女等人陳述，於渡船頭舊橋中央開始尋覓，約1小時後，即在橋梁下游約15公尺，發現徐姓少年身影。

參與搶救的消防人員表示，發現徐姓少年位置水深約2公尺，而鍾姓少女跳水位置水深約4、5公尺，徐姓少年無明顯外傷，但上岸時已無呼吸、心跳，當時徐父也趕抵意外現場，強忍悲傷與兒子同上救護車，前往桃園國軍醫院搶救，但仍回天乏術。

在地人士表示，渡船頭舊橋距離溪水高度約10公尺，當地水深位置不一，每年幾乎至少發生一起溺斃意外，中午左右見6、7名青少年、少女聚集，未料又發生憾事。

消防人員則指出，由於溪水不夠清澈，難以判斷水深、水中有無石塊、鐵絲等危險物品，呼籲民眾勿前往危險、不安全水域戲水，以免發生不測。

(中時)