寵女狂魔！兒子1歲生日 汪小菲帶玥兒去海邊

兒子汪希箖今1歲生日，汪小菲卻帶女兒去海邊玩。（圖／取自大S、汪小菲微博）

玥兒長越大和大S越來越像。（圖／取自汪小菲微博）

汪小菲和藝人大S婚後育有一對兒女，一家四口生活美滿，令人稱羨，尤其他對「前世情人」小玥兒相當寵愛，不時就曬出父女倆的生活點滴，今（14日）他帶著女兒到海邊走走，卻被網友發現今是兒子汪希箖生日，不免又引來網友調侃「果然是寵女狂魔」。

汪小菲今在微博PO出帶玥兒到海邊遊玩的照片，其中一張，兩人手牽手、赤腳踩在沙灘上，感受大自然，另一張則是他抱著玥兒大笑合影，看來都相當有愛溫馨。

有趣的是，網友發現今（14日）是弟弟汪希箖的1歲生日，但汪小菲卻是帶女兒出門玩，讓大家忍不住留言笑虧「兒子過生日帶姊姊走一走」、「把兒子扔家了嗎」、「兒子也想去走走」。另外，粉絲見到玥兒長大許多，也讚她變漂亮了，稱玥兒和媽媽大S越來越像，驚呼基因的強大。

(中時電子報)