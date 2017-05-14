本土左投對決 兄弟、富邦上演投手戰
中信兄弟與富邦悍將今在新莊棒球場交手，兩隊不約而同派出本土左投先發，分別是鄭錡鴻與林政賢，兩人前5局都展現壓制力，都僅被擊出3支安打，但其中都包含1發陽春炮失掉1分，5局結束兩隊1比1平手。
此役首局由富邦開路先鋒胡金龍，面對鄭錡鴻，轟出本季第5轟，率球隊先馳得點，不過2局上半，中信蔣智賢，馬上以全壘打還以顏色，擊出本季第12發全壘打，扳平戰局。
富邦小將林政賢本季至今先發還未投滿6局，不過此役前5局用了77球，飆出了５次三振，僅被擊出3支安打，失掉1分，無意外能夠投出本季最長局數。
另外中信左投鄭錡鴻，今同樣展現壓制力，前5局也僅被擊出3支安打失掉1分，從3局開始就未曾再讓富邦打者擊出安打，表現精彩。
(中時電子報)
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