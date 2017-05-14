行照與鑰匙放車上被偷 還到家行竊遭警逮

23歲劉姓、許姓男子在大園區竊取車輛後，到車主家中行竊被發現，許男先被逮捕後，13日凌晨劉男在新屋遭到警方逮住。(圖/賴佑維翻攝)

23歲劉姓、許姓男子11日在大園區偷走賓士及馬自達2部轎車，因為2車駕駛將行照及家中鑰匙放在車上，劉、許2人先到賓士車主台北家中偷走30萬元現金及首飾，後來又到馬自達車主家意圖行竊，但被家人發現，遭到警方逮捕。

楊梅警方調查，賓士、馬自達2車主因出國，將車輛停在大園區1停車場，遭到劉姓、許姓2人將車輛竊走。2人發現車主將行照、家中鑰匙放在手套箱內，因此到行照載記的地址試圖行竊，12日先到賓士車主家中，成功偷走30萬元現金及金飾。

13日2人食髓知味，開著偷來的馬自達打算到馬自達車主位於新北市新店的家行竊，但車主妻子出門時發現自家轎車在馬路上行駛，因為丈夫20日才會回台灣，直覺有異連忙報警。

經過警方圍捕，許姓男子遭到逮捕，劉姓男子則在13日晚間在桃園市新屋區休息時，遭到警方發現，訊後移送法辦。

(中時)