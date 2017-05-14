這不是坐骨神經痛，是梨狀肌症候群
錯誤坐姿，導致腰背部疼痛，自己就判斷是坐骨神經痛嗎？小心，也可能是梨狀肌症候群！
依據優活健康網報導，花蓮慈濟醫院疼痛科主任王柏凱醫師表示，梨狀肌其實是股骨連接薦椎的肌肉，是骨盆的肌肉深處，在長時間不明原因的壓迫刺激下，梨狀肌就會肥大，當梨狀肌壓迫到脊髓神經時就會感覺到疼痛，也由於梨狀肌包覆著坐骨神經，因此常被誤診為坐骨神經痛。
通常時常蹲坐的族群，由於椅子太低、膝蓋彎曲角度小於90度，使雙腿過度彎曲，而臀部肌肉就長期處於緊繃狀態下，就會容易造成梨狀肌症候群，但也有體型偏瘦的患者求診的案例。
王柏凱醫師指出，可以利用神經阻滯治療梨狀肌症候群，神經阻滯並非民眾所認為的神經切斷術，而是指將神經解套、放鬆。長期的神經及肌肉發炎，而造成神經沾粘，可以在患部注射麻醉藥並搭配些微的類固醇，以放鬆神經，達到阻滯坐骨神經之效，有效舒緩疼痛。
想要避免梨狀肌症候群，王柏凱醫師提醒，平時可以坐較高的椅子，將膝蓋角度大於90度，也減少翹腳頻率。
而如果有疼痛問題，王柏凱醫師建議，可以先至疼痛部門就診，並非所有疼痛都得透過手術方式，由專業醫師評估，也可以透過神經阻滯治療以紓解疼痛症狀。
(中時電子報)
關鍵字：疼痛
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