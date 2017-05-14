執勤無法過節 龜山警拍影片謝母恩
家家戶戶歡慶一年一度母親節，但從事警職的警察們，為了治安犧牲母親節堅守岡位，龜山警分局特別拍攝一段影片，讓執勤無法過節的警察透過鏡頭謝母恩，大男孩們靦腆道出：「媽，我愛你」，展現鐵漢柔情一面。
龜山警分局長蔡鴻義有感於警察排班，不少人無法返鄉陪媽媽過母親節，希望同仁趁機把不好意思當面說的感謝話，透過鏡頭傳達給母親，特別請同仁拍攝製作3分多鐘的母親節特輯影片，選在母親節當天放上「龜山讚警」臉書粉絲團，讓值勤無法返鄉過節的警員們，透過鏡頭謝母恩。
人事室警員楊景元家住基隆，雖然公務繁忙，仍堅持每周返家探視母親，笑說自己不管做什麼事情媽媽都會包容，滿滿的感謝，靦腆說完：「媽媽我愛你」後連忙逃出鏡頭。督察組巡官許冠章1個月回彰化1次，最想念母親精湛廚藝，不管再晚回去，媽媽都會準備一桌好菜，彌補他空虛心靈跟空空的肚子，感嘆大學就出門在外，希望媽媽能保重身體，高調對著鏡頭向母親示愛後，還幽默笑說：「我不是對你（指掌鏡和觀影者）說，我是對我媽媽說唷！」
「超難找人！」負責掌鏡、剪接的秘書室警員王崇安笑說大家都很害羞、矜持，找了10餘個警員都碰壁，不願意面對鏡頭，最後是半哄半騙才完成影片，強調都是最真實的模樣，除了祝同仁的媽媽母親節快樂，也祝福全天下的媽媽母親節快樂。
(中時)
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