世界正聚焦一帶一路 台灣在哪裡？

一帶一路官方版圖。(圖/大陸央視)

「一帶一路」國際合作高峰論壇會場。(圖/新華網)

總統蔡英文表示，強調新南向政策與中國大陸推動的「一帶一路」完全不同。她指出，台灣擁有各種軟實力，這些都不是金錢或政治力可以取代或阻擋的。(圖/劉宗龍)

「一帶一路」論壇今天(14日)在北京雁棲湖召開，一共有130多個國家、約1500名人士到場參加，由大陸國家主席習近平開場演講。習近平提到，只要我們勇敢邁出第一步，堅持相向而行，就能走出一條相遇相知、共同發展之路。不過，看到東南亞全部國家、南韓、日本皆派代表參與此論壇，甚至連北韓也受邀出席，只剩下台灣未能與其同行，我們是否又在世界經濟體系中缺席呢？

《BBC中文網》報導，大陸外交部長王毅表示，中國大陸目前已經和40多個國家和地區就共建一帶一路簽署了合作協定。論壇期間，還將與近20個國家和20個國際組織商簽合作。

《聯合報》報導，這次論壇的地點，跟2014年亞太經合會（ＡＰＥＣ）相同，不過在去年政黨輪替後，不只是一帶一路，連亞投行也不得其門而入。相較之下，連英、德等歐洲國家，都相繼加入為推動一帶一路而設的亞投行，香港更極力爭取加入以及在港成立第二總部的機會。

在馬政府時期，曾主張要參與跟周邊區域的經濟整合，雖未提及一帶一路，但也積極爭取加入亞投行，2015年在新加坡的「馬習會」上，習近平則表示願意討論，也樂於歡迎台灣能參加「亞投行」、「一帶一路」。但在蔡英文上任以來，對「一帶一路」冷眼旁觀，連「亞投行」都不提，只關注「新南向政策」，讓這次受全球矚目的高峰論壇，只有台灣被排除在外。

陸委會主委張小月在4月17日立院備詢時被問及，對於陸方邀請美方參加一帶一路，對新南向政策會有什麼影響？張小月表示，一帶一路跟新南向是不一樣的，不會有影響。她說，中國大陸一直在破壞台灣的新南向政策，不過台灣是可以跟一帶一路合作的，我們一再呼籲應該恢復雙方溝通，但陸方因政治因素而拒絕。

總統蔡英文在本月5日接受東南亞及印度6國媒體聯訪，強調新南向政策與中國大陸推動的「一帶一路」完全不同。蔡英文指出，台灣擁有的是強大的民間企業及醫療、教育、人力資源開發、技術創新、農業、防災等各種軟實力，這些都不是金錢或政治力可以取代或阻擋的。不過，一帶一路計畫有地緣戰略考量，那麼政府是否有進行研究與評估？台灣是否要參與區域經濟整合？這都是蔡政府當下必須面對的嚴峻課題。

(中時)