桃園東門市場重建 門牌保留原位

市府拆除東門市場時，將原建物上「東門市場」4個大字以水刀切割，保留歷史記憶，未來會在新大樓的重現。（圖/蔡依珍）

有57年歷史的桃園市東門市場，屋齡老舊且於2011年鑑定為危樓，桃園市長鄭文燦上任後指示拆除，規畫興建地下3層、地上5層的綜合市場大樓，預計設置476個攤位，將保留給舊攤商優先承租權，原建築物上「東門市場」4個大字也特別保留下來，未來將在新大樓中重現。

位於春日路旁的東門零售市場，興建於1958年，占地1245坪，曾是桃園最大市場，林姓地主死後將土地捐贈給當時的桃園市公所成公有地，但居民直指建築是「自費興建」，衍生產權糾紛，組成自救會抗爭，劉姓女攤商還曾一度以死相諫，2011年7月慘遭祝融後，被鑑定為危樓，商場逐漸凋零，成治安隱憂，新市府上任後協調，與攤商達成原址重建協議，2015年拆除暫作臨時停車場。

市府新建工程處編列近6.3億元招標重建，規畫興建成具指標性、現代化的東門市場綜合大樓，基地面積1245坪、總樓地板面積為5946坪，5層樓建築，1至4樓預計設置476個市場攤位，除讓原東門市場109個攤商優先承租外，也會配合捷運綠線施工，做為永和市場360餘個攤商臨時安置地點，5樓則為行政單位檔案存放的空間，地下1至3樓為汽機車停車區。

原址重建的東門市場綜合大樓，預計施工670天，並取得綠建築銀級、智慧建築銅級的認證，即起至6月12日上網公告招標，將採最有利標，最快9月就能動工。市府拆除作業時，也特別將原建築物上「東門市場」4個大字以水刀切割保留，未來會在新大樓的1樓區重現歷史記憶，兼顧文物保存及都市發展。

(中時)