慈濟全球浴佛大典 36國26萬人參與

適逢佛誕節、母親節與全球慈濟日，慈濟基金會「3節合一」，舉辦「2017年全球浴佛大典」為眾生祈福，共計38國、超過26萬人參與；在台灣則有超過2.2萬人，由蔡英文總統率眾浴佛祈福，祈求台灣百業興盛、國泰民安。

慈濟表示，今年於全球5大洲、共計38國舉辦超過472場浴佛典禮；台灣則有278場次，齊聚全台千名法師、13萬名民眾參與，並由證嚴法師主持，於花蓮、台中潭子、清水、高雄等4地連線禮敬諸佛，全球合計超過26萬人參與。

今年全球首場浴佛在天主教國家厄瓜多，參與民眾感恩台灣聞聲救苦、千里救災救難；在歐洲的英國、德國等國，亦不分宗教或種族，眾人共同浴佛祈平安；而大洋洲的紐西蘭、澳洲，慈濟則帶動「知福、惜福、再造福」。

至於非洲的南非、賴索托、莫三比克、辛巴威、史瓦濟蘭等地，祈求克難環境、心靈富足；亞洲則有15國響應，馬來西亞、菲律賓等均超過萬人與會，汶萊、韓國為首次參與。

慈濟指出，在台灣舉辦的「2017年佛誕浴佛孝親感恩祈福會」，仍為全球最大浴佛儀式，來自俄、法、德、土、教廷、日、韓、菲、泰、秘魯、印度等15國駐台代表與大使出席觀禮。慈濟指出，今年含國內各級政要、各國代表、各界代表與志工，共計2.2萬人與會。

祈福會由600名年輕人、128名法師演繹「鐘鼓齊鳴」揭開序幕，場面壯觀。蔡英文、前總統馬英九、內政部長葉俊榮、法務部長邱太三等人均出席，共同浴佛並為台灣人民祈福。

慈濟指出，合十的手來自不同國度、種族、身份與背景，卻都有同樣感念，不只是宗教活動，期盼啟發心中善念，回歸自我善良本性。

此外，慈濟也邀曾援助過的受災居民、各地援建學校與慈濟大學外籍生、新移民參與；同時於澎湖、金門、台中、屏東、宜蘭、花蓮地區監獄、戒治所、看守所、少年觀護所浴佛。

(中時)