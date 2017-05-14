兄弟行銷球迷不愛 劉志威：會再做溝通
中信兄弟今年日前發表女孩主題日球衣，受到許多球迷批評，領隊劉志威表示，的確有收到許多球迷的反映，球團會虛心接受改進，並與行銷團隊做更密切的溝通。
今年中信更換行銷團隊，球迷反應普遍不佳，劉志威回應，其實之前久違的澄清湖主場活動，球迷都給予滿正面的回應，不過有些部分的確還要再加強。
中信開季至今主場平均觀眾人數6168人，相較於去年的7142人，下降不少，也是開季至今，主場進場人數，唯一下降的球隊。
劉志威說，未來球隊還是會朝向認養洲際棒球場，這方面球團一直有在進行中，球隊開季戰績較差，或許也成為原因，但相信球迷人數會有所起色。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。