兄弟行銷球迷不愛 劉志威：會再做溝通

中信兄弟領隊劉志威。(資料照 周鎮宇攝)

中信兄弟今年日前發表女孩主題日球衣，受到許多球迷批評，領隊劉志威表示，的確有收到許多球迷的反映，球團會虛心接受改進，並與行銷團隊做更密切的溝通。

今年中信更換行銷團隊，球迷反應普遍不佳，劉志威回應，其實之前久違的澄清湖主場活動，球迷都給予滿正面的回應，不過有些部分的確還要再加強。

中信開季至今主場平均觀眾人數6168人，相較於去年的7142人，下降不少，也是開季至今，主場進場人數，唯一下降的球隊。

劉志威說，未來球隊還是會朝向認養洲際棒球場，這方面球團一直有在進行中，球隊開季戰績較差，或許也成為原因，但相信球迷人數會有所起色。

(中時電子報)