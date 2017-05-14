拒還常玉畫作 蔡正元：台灣要當名畫侵佔集團？
著名華裔畫家常玉有「東方馬諦斯」的美稱，生前寄來台灣的畫作陰錯陽差地成為國史館收藏，國民黨要過擴大促轉條例，將這些畫作歸還家屬。國民黨政策會執行長蔡正元也批台灣官員拒絕還畫，難道是要當名畫侵佔集團？
常玉在1964年應邀到台灣舉辦個展，本欲從此定居台灣，並將42幅畫作寄來台灣，不過因緣際會常玉並未成功來台，在1966年逝世，而後教育部將畫作交給史博館，再加上其他管道所取得的常玉畫作，史博館共收藏有49幅常玉油畫畫作。
這些畫作恰好符合國民黨所推出的「促進轉型正義條例」版本中，被政府、政黨徵收或沒收的財產應回復到原本狀態，若國民黨版本通過，常玉畫作可能也要歸還。
蔡正元也在臉書上發文為這項草案發聲，他表示台灣的官員以「常玉自由意志寄來台灣」「常玉沒有子女」為由，拒絕把常玉畫作還給常玉家屬，質疑台灣除了是電信詐騙集團、販毒轉運集團外，現在又要當名畫侵佔集團？
常玉出生於中國，到法國留學後定居法國，畫作的風格受到書法和中國傳統水墨的影響，兼融東西美學，在拍賣會上屢屢拍出高價，作品《五裸女》在2011年更是以接近5億台幣的價格成交。
(中時電子報)
文章來源：蔡正元臉書
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