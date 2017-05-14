星空聯盟20周年 宣告擁抱科技
長榮航空所屬的星空聯盟（Star Alliance）創立至今已滿20周年，由星空聯盟28家成員代表所組成的首席執行官委員會，5月14日齊聚法蘭克福召開夏季會議，共同研討聯盟近期的營運計畫及未來的經營策略。
此會議距離其五個創始成員─加拿大航空、漢莎航空、北歐航空、泰國航空和聯合航空，宣告成立全球第一個航空聯盟，至今剛好滿20年。為歡慶20年來成功「連結世界旅人與文化」，星空聯盟回到最初的創始地─法蘭克福，宣告未來十年將運用數位科技，更進一步提升旅客的旅行體驗。
「創始成員早在1997年即有卓越的遠見」，今年一月剛接任星空聯盟首席執行長Jeffrey Goh表示，「從那一刻起，星空聯盟即積極推動航空業的創新發展。我們在過去20年來成功達成此願景，致力以綿密的飛航網絡讓國際旅行更方便。」
星空聯盟即將邁入下一個十年，全方位的飛航網路涵蓋191個國家、超過1,300 個航點。隨著成員航空公司積極開闢新航點及增飛航班，星空聯盟於全球航網的佈局將持續擴展，藉由與區域性航空公司簽署「轉機合作夥伴機制」，航網的銜接亦更為便利。
基於此背景，聯盟的策略重點將由航網拓展進階為提供星空聯盟每年超過1400萬的旅客更卓越的飛行體驗。未來，將運用數位科技做為策略發展的核心。
「無所不在的即時資訊與訊息已改變了旅客對一趟旅程的期望」，巴拿馬航空執行長兼星空聯盟現任首席執行官委員會主席Pedro Heilbron表示：「旅客希望透過一個指尖的滑動，便能掌握整趟旅程。這意味著提供充分的即時資訊，同時能根據旅客的特定需求提供客製化服務，將成為我們未來策略的發展核心。」
(集團連線報導)
關鍵字：星空聯盟
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