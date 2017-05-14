王柏融連兩場開轟 猿4分領先獅

王柏融連續兩場比賽開轟。(中央社資料照)

Lamigo桃猿昨擊敗統一獅後，近期拉出一波對戰5連勝，14日兩隊再度碰頭，猿隊火力大放送，前5局猛敲12支安打進帳6分，王柏融更是連兩戰開轟，洋投賽格威則一度演出4局無安打，直到5下才被鄭鎧文轟全壘打失2分，5局結束，猿隊暫6比2領先。

獅隊回到自家台南主場面對猿隊，前兩戰卻皆吞敗，今天再輸就得與上周一樣遭猿橫掃。此役他們推江辰晏扛起重責，他雖前兩局都被攻上二壘得點圈，但皆力保不失。不過比賽到3上，他卻無法穩住陣腳，單局挨了5支安打失掉3分。

然而江辰晏剛度過亂流，4下又再落難，遭王柏融、朱育賢兩發全壘打狙擊，失掉3分，比賽進行至此，猿隊已經以6比0遙遙領先。相較猿隊打得順，獅隊打線則大熄火，讓猿隊先發賽格威演出4局無安打比賽，直到5下才在楊家維敲安後，靠鄭鎧文本季第7轟，追回2分。

(中時電子報)