上傳照片故事 成為哩程百萬富翁

星空聯盟20周年推出「哩程百萬富翁競賽」。（圖／長榮航空提供）

為慶祝成立滿20周年，星空聯盟舉行與旅客互動的「里程百萬富翁」活動，共有21個哩程酬賓計畫將各送出100萬哩程，在7月底之前，旅客上傳「旅途照片」與「故事文字」，最後將由《國家地理》選出於9月底公布21位得獎名單。

星空聯盟首席執行長Jeffrey Goh表示，過去20年來，藉由星盟無遠弗屆的飛行網絡，每年都有成千上萬的旅客在世界各地相遇。對世界旅人而言，更重要的是沿途所遇見的人、事、物，透過周年活動，希望能紀念每位旅客與每段文化邂逅的感動，一同分享文化體驗，同時贏取星空聯盟百萬哩程。

以「連結世界旅人與文化」的主題，該活動支援9種語言，包含繁簡體中文、英、法、德、韓、日、葡萄牙及西班牙，透過星盟官網即可參加，評審交由《國家地理》執行，預計9月28日揭曉得獎名單。

選出21位優勝者，每人可獲得100萬哩程，若以桃園飛舊金山不到7千哩來看，100萬哩程幾乎可環遊世界，而在此計畫中，星盟有各自舉例28家航空所在地的特色景點之一，像是埃及的開羅、瑞士日內瓦的摔跤，而在臺灣則是「北投農禪寺」。

星盟的5個創始成員加拿大航空、漢莎航空、北歐航空、泰國航空和聯合航空，更已搶先開戰贏攬忠實顧客，力邀旅遊巨擘Robert Reid，親身驗證他們提出的旅遊方針，並向旅客分享經驗與心得。

在加拿大航空的規畫下，Robert體驗了北極伊努特人的生活方式，學習如何在零度以下的極地環境中求生存；漢莎航空則帶領Robert前往歐洲最高的村莊，從高加索山脈的頂端觀看極具冒險性的高海拔賽馬；北歐航空為了展現瑞典獨特的一面，安排Robert漫步於斯德哥爾摩古鎮的屋頂上，徜徉在全景視野、絕色的建築美中。

而泰國航空則邀請Robert跨出運動的舒適圈，前往曼谷的泰拳館挑戰一對一的搏擊課程!最後由聯合航空領路，帶著Robert深度探訪新墨西哥州，參加一年一度的印第安歌舞慶典盛會，體驗當地原住民透過各種競賽活動，展示豐富的民俗文化。

還有其他成員航空公司精選的23種文化探索行程，包含葡萄牙的彩繪磁磚之旅、深圳的美味家常菜、以及融入波哥大市民─假日單車遊覽等精彩行程，都可在活動官網獲得資訊。

想參加「哩程百萬富翁競賽」，民眾只需於活動官網完成簡單四步驟，首先，選擇想贏取星空聯盟100萬哩程的成員航空公司，並輸入會員卡號，尚未擁有星空聯盟會員資格的參賽者可於註冊後獲得一組會員卡號。接著，上傳一張自拍照以及最愛的文化體驗照片，做為參賽系統的使用圖片。下一步驟則是簡短描述個人希望分享的文化探索，以及與星空聯盟「連結世界旅人與文化」的關聯性。最後，留下正確的聯絡方式，以利得獎時聯繫。

(集團連線報導)