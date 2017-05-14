電影《歡迎來到詩樂園》特映贈票活動

《歡迎來到詩樂園》。（圖／聯影電影）

歡迎來到詩樂園 Endless Poetry

★另類電影傳奇CULT片大師 尤杜洛斯基 精心編導

★ 金馬影展秒殺 好評如潮

★金馬獎最佳攝影 杜可風 打造魔幻視覺

★ 2016坎城影展導演雙週 首映

★ 慕尼黑影展 提名最佳影片

★ 榮獲 舊金山國際電影節 觀眾票選獎

★ 爛番茄 Rotten Tomatoes 95% 超新鮮推薦

“詩樂園，你將如熾熱的蝴蝶照亮我的路”

電影介紹 活在當下，看見最純然光明的存在

以自己人生為藍本的魔幻現實主義電影大師尤杜洛斯基，回溯早年創作之路，正當1940、50年代，智利政壇風起雲湧、藝術百花齊放的年代，年輕的阿力山卓因不滿極端父權的束縛，決定離家出走，踏上騷人之道，憑著卓越的才情，進入波希米亞藝術圈，與一群思想前衛的知識份子、藝術家終日廝混，浸淫在以詩為名的樂園之中，而當生命徜徉在浪漫瘋狂，創作力恣意揮灑之時，他卻遇見了許多波折與衝突，漸漸地開始對自我生命產生懷疑，創作也陷入瓶頸，於是他開始踏上尋找靈魂的超脫之道，為詩歌窮盡一生…。

傳奇CULT片大師 尤杜洛斯基再度回歸【歡迎來到詩樂園】│06.02詩情畫意

活動時間：即日起至5月21日中午12點

◎ 活動辦法：

1.在該網頁留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「《歡迎來到詩樂園》6月2日 詩情畫意 」

再到【中時電子報】按讚，即可參加抽獎。

2. 特映時間：05.31(三) 21:00 國賓影城@長春廣場

◎ 得獎公佈： 5月27日下午2點。得獎名單公布於該網頁

領票時間： 5月27日下午2點至5月30日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2575，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2575領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)