將繼續增設球探 兄弟未來分工更明確
中信兄弟今年球季打擊狀況火燙，包含今日對上富邦悍將，蔣智賢轟出本季第12轟，全隊已經轟出60支全壘打，也讓球隊在今年季中選秀目標大致確定，領隊劉志威表示，這次選秀就是會以投手為主。
中信目前除了先發投手較為穩定外，牛棚投手群還是稍嫌不穩，劉志威透露，希望藉由這次選秀補強投手戰力，目前也都派人赴日觀察一些獨立聯盟選手，持續關注可能參加選秀的人選。
除了選秀外，中信目前也會對球探部門進行增設，劉志威說，球團一直都希望台灣棒球能夠越來越好，所以也將在球探部門上面，設立不同的分工，可能包含投手與打者，有著不同的球探作分析。
另外二軍部分，劉志威指出，球團也計畫有農場主管的設置，對於二軍的球員培育有著更好的環境，讓球員們能夠好。
(中時電子報)
關鍵字：中信兄弟
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