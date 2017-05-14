媽媽沉睡兩年 澎恰恰遺憾「不曾表演給她看」
澎恰恰13、14日接連兩天與許景淳一起擔任《牽阿母ㄟ手，聽阿母ㄟ歌》母親節音樂會嘉賓，擔任說書人角色的澎恰恰在母親節這一天，特別於台上提醒粉絲要及時行孝，「我人生至今最大的遺憾，就是不曾在台上親自表演給台下的媽媽看」，他受訪時透露，93歲的媽媽兩年前騎腳踏車外出跌倒，撞傷頭部，至今已沉沈睡了兩年。
澎恰恰說，媽媽86歲以後有點失智，只記得年輕時的事，總認為自己還是個少女，「出事那天，剛好我們都去拜拜，那天沒人照顧她，她就自己騎車出去結果跌倒，就再也沒有醒來」，但他強調，媽媽不是昏迷，而是睡覺，仍會自主呼吸，也會打呼，甚至還變胖了，只是這一睡就是睡了兩年。
他的哥哥每天都去呼吸病房看媽媽兩次，都會告訴他相關數據，雖然仍很期待媽媽有一天睡夠了後會醒來，但他覺得，90多歲了，能這樣睡也是另類的幸福，「媽媽一輩子都辛苦，現在睡著，應該是累了，就請好好的、安穩的睡。」
這次活動主題曲〈牽阿母ㄟ手，聽阿母ㄟ歌〉是由李哲藝作曲、澎恰恰填詞，澎恰恰說，民國40年代的環境普遍不佳，生活清苦是常態，「現在想起來不禁要問：那個時候母親如何將我們4個兄弟姊妹帶大？還要接受教育，擔子有多重？」他說，他寫過給媽媽的歌，卻從來未曾在她面前唱過，這次的創作時是想著她開始的，很希望她能在現場，但現在跟以後應該機會不多⋯⋯，當他說著與媽媽相處點滴時，台下觀眾也感動得頻頻拭淚。
(中時)
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