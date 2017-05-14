與林志玲復合？ 言承旭：看她態度啊！

言承旭抱著康乃馨現身新莊棒球場。（圖/粘耿豪）

言承旭擔任富邦悍將開球嘉賓。（圖/粘耿豪）

言承旭擔任富邦悍將開球嘉賓。（圖/粘耿豪）

言承旭擔任富邦悍將開球嘉賓。（圖/粘耿豪）

言承旭擔任富邦悍將開球嘉賓。（圖/粘耿豪）

言承旭擔任富邦悍將開球嘉賓。（圖/粘耿豪）

言承旭擔任富邦悍將開球嘉賓。（圖/粘耿豪）

言承旭擔任富邦悍將開球嘉賓，右為高國輝。（圖/粘耿豪）

言承旭擔任富邦悍將開球嘉賓。（圖/粘耿豪）

言承旭與富邦悍將球員擊掌。（圖/粘耿豪）

林志玲和言承旭這對昔日戀人糾葛14年，雖然「志玲姊姊」爆出有新歡Chris，但世紀復合傳聞仍不斷，之前被問復合時，林志玲說「要看對方怎麼想」，言承旭14日為富邦悍將棒球隊擔任開球嘉賓，被問到同一話題，他再把球丟給林志玲，鬆口回應：「應該問她吧！要看她的態度啊。」是看她願不願意復合嗎？他笑答：「對啊。」最後還耍俏皮打了記者頭。

言承旭坦言和林志玲有聯絡，但都是「久久久久」聯絡一次，例如她生日會祝她生日快樂嗎？他說：「可能吧。」被電子媒體問到現在感情生活？他四兩撥千斤說：「等你介紹啊，有沒有人說妳今天頭髮很好看？」讓提問的女記者一時語塞。

兩人不僅情感糾葛，連合作經紀人也有志一同，言承旭現在經紀人是林志玲前經紀人閻柔怡，是否林志玲牽線？閻柔怡笑回：「不是因為志玲，是因為我的專業！我們其中一個共同朋友引薦，且我跟志玲的經紀已經告一段落。」

言承旭近幾年在台灣沒有影視或音樂作品，最後一次公開現身是去年2月捧場出席賀歲片《大尾鱸鰻2》首映。他說，最近剛錄完日文專輯、前陣子也去拍日文專輯封面，之後要到日本宣傳，因此有機會就會多陪陪家人，母親節這一天開完球後，他會陪媽媽吃飯，也會幫媽媽準備蛋糕。

他擔任開球嘉賓，一站上投手丘時，富邦悍將隊長高國輝唱著〈流星雨〉出場，言承旭聽了也笑開懷，他稱讚高國輝長的很帥也唱得很好，聽到這首歌時確實覺得有點感動，也想到如果4個人還一起在台上應該蠻有趣的。知道柴智屏要拍新版《流星花園》，他也很期待全新F4，至於是否可能合作，他說「看柴姐那邊有什麼想法」。他回憶當年自己演道明寺時因為還滿融入角色，「所以很多道明寺的難搞，演起來還滿得心應手的」。

(中時)