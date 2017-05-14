3歲遭同學推倒疑腦震盪 婦幼隊：難追究刑責
張姓媽媽的三歲兒子去年底遭幼兒園內的謝姓同學推倒，事後一直出現嘔吐狀況，今年4月到大醫院檢查發現疑似腦震盪，張母與謝童父母連絡，卻得不到回應，氣得一狀告上警局，指控謝童與其監護人涉嫌傷害，罕見有三歲小孩告三歲小孩，地方警局感棘手，警局婦幼隊說明以刑責提告恐難起訴，但可從民事上的損害賠償提告。
母親節卻有媽媽告媽媽，家住安南區的張女供稱，年僅三歲的兒子去年底在幼兒園內遭謝姓同學推倒，兒子頭部著地，對方兼有打頭動作，兒子直到放學才跟阿嬤說被毆打，回家一度嘔吐，她帶去一般診所看醫生，被當成一般感冒處理。
今年4月，張女的兒子根本沒感冒，卻又無端嘔吐，她直覺有異，帶到成大醫院進一步診斷，醫師才開出「疑似腦震盪」的診斷單，她向謝童家屬反應卻沒結果，決定對謝童與其監護人一併提告傷害。
三歲孩童告三歲孩童，警方錯愕，因為依法14歲以下民眾無刑事責任，但母親堅持提告，警方不處理怕難被諒解，只好依照傷害罪移請台南地檢署檢察官酌參。一面勸家長朝民事方向解決。
台南市婦幼隊偵查組表示，依法14歲以下無刑責，民眾堅持提告傷害，地檢署也不會起訴三歲小孩，若要告兼護人，則須舉證家長在當下有監督不周的責任，但若當時不是在家長照顧之下的環境，則難追究刑責。但可以朝民事上的損害賠償提告，給付醫藥費與精神慰撫金。
(中時)
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