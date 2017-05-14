柱柱姐台南開講 2018年要結束民進黨的長期執政
離國民黨主席選舉僅剩一周，現任黨主席洪秀柱14日抵台南，以充滿親和力的態度現場開講，她希望黨員能夠站出來，大聲宣揚國民黨為台灣做的政績，2018年首先終結民進黨在台南市的長期執政，並且議員過半數。
洪秀柱在鄉親前連說帶比，幾乎全程以台語演說，她稱，國民黨卸下執政，被追黨產，現在什麼都沒有了，她打比方「打赤腳不怕穿西裝的」，現在國民黨沒什麼好怕。
洪秀柱再提總統大選「換柱」風波，自比蠢女人，在沒人敢接黨主席時一肩扛起，正面迎接黨內困境，順利精簡人事。稱自己是2015年國民黨唯一正式提名的總統候選人，卻在最後一刻遭撤換，但她覺得黨內團結最重要。
洪秀柱希望國民黨喊的「團結」不只是口號，更要真正落實。黨員要勇敢為黨的政策大聲宣揚，黨要懂得「用壯育青」，栽培年輕人接班。
她認為國民黨員不如民進黨員會宣傳，導致好的事情被誤解，現在選黨主席，有六個人選都有不同人格特質，大家要選一個適合的來「持家」，好好重新打造國民黨。
有黨員提問，國民黨本屆在台南市未設不分區立委，希望下屆可以設一席為台南喉舌。並且在地方議員大力監督民生議題時，中央的立委可以配合召開記者會奧援，合作炒熱議題。洪秀柱皆表達認同。
適逢母親節，洪秀柱也在演說後獻上康乃馨給媽媽們，祝福母親節快樂。
(中時)
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