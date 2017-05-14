大陸在海南島機場部署預警機

大陸性能最好的預警機空警500，在機鼻、機側、機背、機尾都有裝雷達。(圖/新華網)

防衛新聞(Defense News)報導，著名商業衛星圖像公司「數位全球」(DigitalGlobe)發布一張在3月24日所攝得的海南島衛星照片，顯示中共已將空警500預警機部署在海南島北部加賴石空軍基地，這是中國大陸強化南海爭議領海的實際步驟之一。

衛星照片顯示，有4架中型飛機停放在加賴石空軍基地裡，其中兩架有明顯的雷達圓盤的是空警500預警機，另外兩架是運8運輸機改造的特殊飛機，一架明顯是空警200預警機，另外一架沒有機背雷達，可能是運8J或運8X的海上巡邏機。

商業衛星照片發現大陸軍方將預警機長駐在海南島。(圖/DigitalGlobe)

這是空警500第一次出現在海南島加賴石，先前中國大陸在海南島的主要空軍基地是陵水機場，不過目前陵水機場正在改建，因此飛機會分散停放到附近的基地。而加賴石是海南島三大基地之一，位在海南島中部區域。大陸在海南島的三座基地通常部署殲11B與殲轟7，經常以防衛領空與領海的名義，起飛攔截在附近國際空域運行的美國軍用飛機。

空警500與空警200都是大陸現役的空中預警機，而空警500又更先進，將要全面取代空警200。這型預警機是以運9渦輪螺旋槳飛機為基礎，配有一座機背旋轉式雷達，並在機鼻、機尾和飛機兩側都安裝了固定陣列的控陣雷達，使雷達的偵察範圍全面無死角。截至2017年1月，共軍已取得6架，其中撥付給海軍2架，應該就是衛星照片所拍攝到的。

一般認為，將來大陸航空母艦，一但取得彈射器的相關技術，空警500成為艦載預警機是必然的決定。

(中時電子報)