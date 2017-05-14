綠委修法增設政務副首長1名 黃子哲：吃相難看
立法院司法及法制委員會明天將審查民進黨立委段宜康等人所提案修法的《中央行政機關組織基準法第十九條》，擬讓行政院二級機關可以增設一名政務副首長，名嘴黃子哲批評民進黨執政後的種種行為，彷彿像在「搶錢、搶權、搶官做」。
黃子哲晚間在臉書PO文指出，根據段宜康等人的提案，擬將二級機關(即各部會)副首長，由原本「得置一到三人」，改增至「一到四人」。而且增加的還不是經國家考試的常務官，而是可以愛怎麼任命就怎麼任命的政務官。
如果修法通過，假若一個部會增加一個政務副首長，中華民國立馬增加29個副部長(主委)，以一個副首長月薪約13萬來算，一年就要多花納稅人4524萬來養他們，這還不包括還要增加職務官舍、配車、配司機、首長特別費等額外支出。
黃子哲說，行政部門一直致力於組織再造，人員也不斷精簡縮編，台灣就這麼大，機關就這樣規模，一個部會有一個首長加三個副首長還不夠用？究竟是民進黨的執政能力太差？還是政治分贓的胃口太大？
黃子哲批評，民進黨重新執政將滿一年，人民完全感受不到有什麼亮眼政績已經一肚子火，現在他們竟然還嫌官位不夠分，竟提案要求增設各部會的政務副首長，簡直是吃相難看。
(中時)
關鍵字：政務副首長、中央行政機關組織基準法第十九條、黃子哲
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