出身鴻海集團 周延鵬金大開講
金門大學「金門博雅講座」昨(13)日邀請鴻海集團前法務長周延鵬以「有方無框─生涯的態度、深度、廣度與高度」為題，分享自己的旅台成長歷程，並針對全球產業趨勢提出精闢解析，引來金大師生和廈門台商熱烈回響。
金大表示，周延鵬曾獲2015年國際智慧財產管理雙月刊《iam》評鑑為全球前40大智財專家，他是金門前水頭人，金門高中畢業後就讀輔大法律系，1987年進入鴻海公司，18年期間將鴻海的法務從5人的小團隊建構成450人規模的中央法務處，是鴻海集團專利佈局的重要推手。他自鴻海退休後，至政大智慧財產研究所授課5年，並擔任世博國際商務法律事務所執行長，為創業新秀公司打造國際等級的專利布局和協助投資、併購事務。
周延鵬講演中指出，人生充滿許多不確定，但自己要有方向、有方法，不要自我設限，以正確的生活態度，透過不同管道充實自己，未來將會有不同的廣度及高度。
周延鵬以自己為例指出，一個金門小孩自食其力，在台北讀書，大一時就立定志向要考律師，不考司法官，並且選擇到工廠工作，而不是到當時人人稱羨的律師事務所，他不斷的充實自我，並得以接觸國際上不同領域的人、事、物，一直到現在，他仍每天清晨3點起床閱讀吸收新知，數10年如一日。
針對全球產業的發展趨勢，周延鵬指出，IOT、工業4.0、機器人、無人載具等高度智能技術，以及生物科技的精準治療等醞釀多年的技術，都在此時大爆發，這一輪的國際產業競爭激烈，但也給年輕人很大的發展機會，
他期許年輕學子做好準備，要「活讀書、讀活書、讀書活」，並學習金門先民勇敢到海外發展的精神，開拓自己的未來。
對於金門家鄉的發展，周延鵬以他協助許多跨國生醫產業的經驗指出，金門具有發展成為「國際健康醫療島」的潛力，只要克服法令限制，以企業的使命和方法，必可調度全球資源來成就金門。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。