出身鴻海集團 周延鵬金大開講

金大主任秘書呂立鑫(左)致贈感謝狀給前鴻海集團法務長周延鵬（右）。（圖/金大提供）

金門大學「金門博雅講座」昨(13)日邀請鴻海集團前法務長周延鵬以「有方無框─生涯的態度、深度、廣度與高度」為題，分享自己的旅台成長歷程，並針對全球產業趨勢提出精闢解析，引來金大師生和廈門台商熱烈回響。

金大表示，周延鵬曾獲2015年國際智慧財產管理雙月刊《iam》評鑑為全球前40大智財專家，他是金門前水頭人，金門高中畢業後就讀輔大法律系，1987年進入鴻海公司，18年期間將鴻海的法務從5人的小團隊建構成450人規模的中央法務處，是鴻海集團專利佈局的重要推手。他自鴻海退休後，至政大智慧財產研究所授課5年，並擔任世博國際商務法律事務所執行長，為創業新秀公司打造國際等級的專利布局和協助投資、併購事務。

周延鵬講演中指出，人生充滿許多不確定，但自己要有方向、有方法，不要自我設限，以正確的生活態度，透過不同管道充實自己，未來將會有不同的廣度及高度。

周延鵬以自己為例指出，一個金門小孩自食其力，在台北讀書，大一時就立定志向要考律師，不考司法官，並且選擇到工廠工作，而不是到當時人人稱羨的律師事務所，他不斷的充實自我，並得以接觸國際上不同領域的人、事、物，一直到現在，他仍每天清晨3點起床閱讀吸收新知，數10年如一日。

針對全球產業的發展趨勢，周延鵬指出，IOT、工業4.0、機器人、無人載具等高度智能技術，以及生物科技的精準治療等醞釀多年的技術，都在此時大爆發，這一輪的國際產業競爭激烈，但也給年輕人很大的發展機會，

他期許年輕學子做好準備，要「活讀書、讀活書、讀書活」，並學習金門先民勇敢到海外發展的精神，開拓自己的未來。

對於金門家鄉的發展，周延鵬以他協助許多跨國生醫產業的經驗指出，金門具有發展成為「國際健康醫療島」的潛力，只要克服法令限制，以企業的使命和方法，必可調度全球資源來成就金門。

(中時)