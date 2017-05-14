機捷穿新衣 首輛彩繪列車著裝大公開

桃園捷運公司為機捷列車彩繪上妝。（圖／桃捷公司提供）

機捷彩繪列車。（圖／桃捷公司提供）

機捷彩繪列車結合日本觀光旅遊。（圖／桃捷公司提供）

桃園機場捷運為機場的重要聯外交通系統，讓國際航線與國內交通網絡緊密結合，每一列車北起台北車站，橫跨台北市、新北市、桃園市，沿途更行經國家門面-桃園國際機場，串聯北北桃生活休閒與經濟商圈，更是台灣與世界接軌的關鍵通道。

機捷通車以來高人氣與話題性不斷，如今跨領域業者瞄準商機，打造不同風格、專屬的機捷彩繪列車，增加品牌曝光率，除了拓展商機也妝點捷運系統。第一批為機捷設計彩繪列車的業者，分別為日本北陸旅遊「立山黑部」，與全台灣第一家雲端銀行「王道銀行」。趁著機捷彩繪列車首航前，桃捷公司特別公開機捷彩繪列車的貼紙上刊過程，看機捷列車如何穿新衣，載著旅客趴趴走。

「搭機捷去機場」成為2017年國人出國旅遊的新模式，也吸引跨國觀光旅遊界把握機會宣傳。隨著日本北陸新幹線開通，北陸優美的自然景觀、保存良好的傳統工藝都讓許多國外遊客趨之若鶩。此次北陸旅遊立山黑部看好機捷人潮的廣大商機，為了讓更多台灣旅客認識日本北陸的美好風光，特地為機捷設計彩繪普通車列車。

以各旅行社的優惠套裝行程，推廣如世界遺產合掌村、立山黑部、長野上高地等熱門景點，車身彩繪搭配實景圖片吸引旅客。機捷第一輛彩繪列車預計在機場捷運線上曝光一個月，讓旅客一搭上機捷搶先飽覽北陸地區風光，激發民眾搭機捷出國旅遊，心動了就馬上行動!

機捷列車不論從外部車身、內部車廂，或是橫幅欄位都是業者看好的宣傳利器，首台彩繪列車是以彩繪廣告貼紙包覆機捷車身，當列車進站時將帶給旅客耳目一新的新鮮感。而每節車廂內的車門貼、窗貼、橫幅廣告、U型貼，打造機捷創意包廂，也為旅客營造置身在北陸美景的專屬情境，普通列車的手拉環，更是直接貼近旅客，全方位展現彩繪列車的魅力。但彩繪貼紙上刊作業工法細膩、費時又費工，一列機捷列車(普通車4節、直達車5節車廂) 得靠6名工作人員通力合作、花費8小時才能拼貼完成。

桃園機場捷運是台灣第一條機場捷運線，而王道銀行身為全台第一家雲端銀行，為了讓更多民眾更認識網路雲端銀行，王道從線上轉為線下、實際貼近入群。看好機捷通車後的能見度，從列車車身、U型貼、頭靠巾、橫幅廣告與窗貼，全面打造一輛機捷彩繪直達列車，讓機捷不再只有紫色直達車，而是以橘色笑臉溫馨接送旅客。

(中時)