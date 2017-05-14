黃亦志7局110球 雖吞敗滿意投球內容
富邦年輕小將黃亦志，昨(13日)面對中信兄弟，投出中職生涯最多的110球，主投7局失掉4分吞下敗投，黃亦志說，其實自己對於投球內容還滿滿意的，被陳子豪轟出全壘打，只能說他真的很厲害。
黃亦志昨役面對中信，7局投球，被擊出5支安打，投出7次保送失掉4分，保送有點過多，他指出，因為前面想投邊邊角角的球，所以導致用球數有點多，其實保送的球都不會太明顯，教練也提醒自己第一球要搶到好球數，自己就努力去面對。
對上中信，黃亦志吞下3連敗，他指出，中信的打者都是積極進攻的類型，所以自己多以低角度的球做對決。
至於昨天面對陳子豪，被擊出左外野方向的全壘打，黃亦志表示，只能稱讚陳子豪打得真的很好，自己並沒有失投。
(中時電子報)
關鍵字：黃亦志
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