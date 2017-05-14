慈濟浴佛大典 蔡總統祈求國泰民安

逾百名佛教長老法師帶領與會信徒全體先合掌詠誦讚佛偈，祈求國泰民安，無災無難，現場氣氛莊嚴。(圖/陳怡誠)

逾百名佛教長老法師敲鐘，600名年輕人擊鼓；與會全體先合掌詠誦讚佛偈，祈求國泰民安，無災無難，現場氣氛莊嚴。(圖/陳怡誠)

逾百名佛教長老法師敲鐘，祈求國泰民安，無災無難，現場氣氛莊嚴。(圖/陳怡誠)

蔡英文總統（見圖）出席雙手合十祈求國泰民安。(圖/陳怡誠)

前總統馬英九（中）、內政部長葉俊榮（右）及前內政部長陳威仁（左）出席，雙手合十虔誠祈福。(圖/陳怡誠)

會全體先合掌詠誦讚佛偈，祈求國泰民安，無災無難，現場氣氛莊嚴。(圖/陳怡誠)

逾百名佛教長老法師敲鐘，600名年輕人擊鼓；與會全體近兩萬名信眾先合掌詠誦讚佛偈，祈求國泰民安，無災無難，現場氣氛莊嚴。(圖/陳怡誠)

慈濟基金會14日在中正紀念堂舉辦浴佛大典，由128位佛教長老法師敲鐘，結合600位年輕人擊鼓，鐘鼓齊鳴，引領全場逾兩萬人虔誠念心，為台灣、全球祈福天下無災難。

自2007年慈濟每年舉辦萬人浴佛典禮，今年蔡英文總統、前總統馬英九、台北市長柯文哲等及多國在台大使都應邀出席，一同為全世界祈福，並祈求台灣國泰民安。

(中時)