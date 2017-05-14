方媛吃飯墊報紙被酸沒品味 郭富城曬巧思「謝媽宴」

方媛曬下廚照卻因桌上墊報紙，遭部分網友酸沒品味，她今懶理酸民，與郭富城現身商場挑母親節禮物。（圖／取材自東網）

郭富城（城城）與方媛上月完成終身大事，小倆口正式升格夫妻，婚後一舉一動備受矚目，正值新婚的方媛樂於享受人妻生活，昨（13日）曬親自下廚替郭富城煮的晚餐，不過卻因她桌上墊著舊報紙，遭部分網友酸沒品味，而今城城則曬出「謝媽宴」菜單，慶祝母親節。

人妻方媛婚後為丈夫進廚房，變身家庭主婦，做三菜一湯家常菜，料理色香味俱全，天王夫妻的新婚日常樸實又幸福，不過她卻因餐盤下鋪報紙，被部分網友嫌不衛生、有點難看，方媛懶理酸民毒舌，今下午與郭富城現身商場，夫妻婚後終於首親密亮相，盛傳有孕的方媛，腹部微隆起。

方媛一路上緊勾城城手臂，新婚的甜蜜藏也藏不住，小倆口也一起挑選母親節禮物，準備過節，而孝順的郭富城也曬出「謝媽宴」菜單，菜名很有巧思「塊糕長大」、「對你愛不圓、「無限鮑茸（諧音無限包容）」等等。

(中時電子報)