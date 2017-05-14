蔡琴忍腳傷連3晚站唱 演唱會上慶母親節

蔡琴第3場演唱會今晚順利落幕。（宜辰整合提供）

蔡琴第3場演唱會今晚順利落幕。（宜辰整合提供）

蔡琴第3場演唱會今晚順利落幕。（宜辰整合提供）

郭台銘帶母親及老婆、女兒到場欣賞。（宜辰整合提供）

蔡琴「百萬精華」演唱會14日終場，適逢母親節，她83歲老母親二度到場聆聽，她彩排臨時更動歌單，預備獻唱〈小小羊兒要回家〉及周杰倫的〈聽媽媽的話〉，「只要你是母親身份的，不管你是不是父代母職，我都要跟你們說『母親節快樂』！」

她透露今晚開唱前在後台其實很緊張，為了扭傷而自責：「我跟你們一樣，預備了很久，這麼多人這麼早就把位置搶光了，所以無論如何，蔡琴一定要上台為你們演出...我這顆心牢牢地為你們站在這裡。」

她連3晚忍痛飆嗓，與觀眾逗趣互動，就算偶有情緒起伏，她音準仍佳，狀態好到讓人忘了她是「帶傷上陣」；鴻海集團董事長郭台銘今晚與老婆、女兒也陪同老母親到場欣賞。

(中時)