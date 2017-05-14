連手都沒牽到 宅男網路交友遭女毒犯騙30多萬
月初北市警信義分局獲報，31歲年姓男子在交友軟體「SAY HI」結識綽號「飛飛」的林姓女毒品通緝犯，陸續遭詐騙交付30餘萬元，經警方鍥而不捨查處，日前將其拘捕到案，詢後林女坦承犯行，全案依詐欺、毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。
警方調查，年男與21歲「飛飛」係於交友軟體相識，兩人相談甚歡於是相約見面，年男初見「飛飛」驚為天人，即一見鍾情墜入情網，殊不知當年男還沉醉在戀愛的甜蜜滋味時，「飛飛」早已設下陷阱，多次以「家有急用，急需匯款」、「購買手機缺現」、「大量購買星城遊戲點數可以轉售牟利」等詐騙老梗，不到1週即詐騙年男新臺幣約30餘萬元得逞。
直至年男無力再支付向「飛飛」催討欠款，惟其一再藉故拖延，甚至傳送槍械照片恐嚇年男，並偽造年男簽立本票恐嚇其持續交付現金，年男始驚覺遭詐，遂向警方求助。年哀怨地說，雖然有見過面，但連手都沒牽到，損失慘重。
專案小組獲報即循線跟監、埋伏，在新北市新莊區查獲「飛飛」係毒品通緝犯，並於其住處搜出第二級毒品安非他命及吸食器等贓證物。
警詢時，飛飛供稱與盧姓男友同居，因吸毒缺錢花用，盧男即策劃要她以「飛飛」為暱稱，在交友軟體誘使宅男陷入感情糾葛詐財。該不法手段已成功詐騙不特定多數人，詐騙金額達數十萬，警詢後除將林女依詐欺、毒品等罪嫌移送地檢署外，將持續清查被害人出面指認。
信義分局呼籲民眾網路世界充斥「色情詐欺」，大都經由網路聊天室及即時通訊軟體作為詐欺管道，一貫手法係誘騙民眾操作提款機轉帳現金，甚至向民眾謊稱提款機可辨識操作者之職業身分等，以詐騙民眾匯款。因此，如遭遇類似交友手法時，除應提高警覺，並當立即向警察機關報案或去電165專線諮詢，以避免受害。
＊保護自己 遠離毒品 中時電子報關心您!
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。