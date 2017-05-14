連手都沒牽到 宅男網路交友遭女毒犯騙30多萬

林姓女毒犯在網路交友誘騙宅男詐財。（胡欣男翻攝）

年姓男子曾向女毒犯抱怨，自己只剩1000元，卻連她的手都沒牽到。（胡欣男翻攝）

北市警信義分局至林女家搜索逮人。（胡欣男翻攝）

月初北市警信義分局獲報，31歲年姓男子在交友軟體「SAY HI」結識綽號「飛飛」的林姓女毒品通緝犯，陸續遭詐騙交付30餘萬元，經警方鍥而不捨查處，日前將其拘捕到案，詢後林女坦承犯行，全案依詐欺、毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，年男與21歲「飛飛」係於交友軟體相識，兩人相談甚歡於是相約見面，年男初見「飛飛」驚為天人，即一見鍾情墜入情網，殊不知當年男還沉醉在戀愛的甜蜜滋味時，「飛飛」早已設下陷阱，多次以「家有急用，急需匯款」、「購買手機缺現」、「大量購買星城遊戲點數可以轉售牟利」等詐騙老梗，不到1週即詐騙年男新臺幣約30餘萬元得逞。

直至年男無力再支付向「飛飛」催討欠款，惟其一再藉故拖延，甚至傳送槍械照片恐嚇年男，並偽造年男簽立本票恐嚇其持續交付現金，年男始驚覺遭詐，遂向警方求助。年哀怨地說，雖然有見過面，但連手都沒牽到，損失慘重。

專案小組獲報即循線跟監、埋伏，在新北市新莊區查獲「飛飛」係毒品通緝犯，並於其住處搜出第二級毒品安非他命及吸食器等贓證物。

警詢時，飛飛供稱與盧姓男友同居，因吸毒缺錢花用，盧男即策劃要她以「飛飛」為暱稱，在交友軟體誘使宅男陷入感情糾葛詐財。該不法手段已成功詐騙不特定多數人，詐騙金額達數十萬，警詢後除將林女依詐欺、毒品等罪嫌移送地檢署外，將持續清查被害人出面指認。

信義分局呼籲民眾網路世界充斥「色情詐欺」，大都經由網路聊天室及即時通訊軟體作為詐欺管道，一貫手法係誘騙民眾操作提款機轉帳現金，甚至向民眾謊稱提款機可辨識操作者之職業身分等，以詐騙民眾匯款。因此，如遭遇類似交友手法時，除應提高警覺，並當立即向警察機關報案或去電165專線諮詢，以避免受害。

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(中時)