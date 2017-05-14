來不及趕到醫院　消防隊門口接生

保六總隊楊姓警官10日晚間因妻子臨盆，衝進安和消防分隊求助。（圖/孟祥傑翻攝）

安和消防分隊在門口替羊水已破裂的楊妻接生。（圖/孟祥傑翻攝）

安和消防分隊在門口替羊水已破裂的楊妻接生後，支援救護車趕至，將楊妻及新生女嬰送往醫院。（圖/孟祥傑翻攝）

保六總隊楊姓警官（後排右四）帶著妻子、兒子與新生女嬰前往安和消防分隊致謝。（圖/孟祥傑翻攝）

「我老婆要生了！」家住新北市新店區的保六總隊服務楊姓警官，10日晚間自行開車載即將臨盆的妻子前往醫院待產，不料途中羊水破裂，正好行經消防局安和分隊門口，立刻下車求助，正好分隊救護車均已出勤，最後由小隊長林義傑、隊員李宗憲直接在分隊門口為楊妻接生，順利產下健康女嬰。

楊姓警官家住新店區「玫瑰中國城」社區，懷胎10月的妻子10日晚間8時許表示感覺快要生了，楊便開車載妻子與長子前往醫院待產，沒想到經過安和消防分隊門口時，妻子大喊：「我羊水破了！」楊當機立斷停車衝進分隊說：「我老婆要生了，幫幫忙！」楊妻也開門下車喊說：「好痛！我快受不了了！」

由於分隊唯一一輛救護車已被派往中和南勢角支援救護勤務，小隊長林義傑立刻對著備勤隊員李宗憲大喊：「準備接生！」在分隊內備勤的8名隊員立刻分工，有人準備接生器具、有人架設照明設備，另有人負責維護楊妻隱私，並通報其他分隊支援。

林義傑在接生過程中，發現嬰兒有臍帶繞頸狀況，有4次接生經驗的林義傑小心翼翼繞開臍帶，最後楊妻順利產下女嬰，此時南勢消防分隊救護車趕至，將楊家人送往醫院，事後楊姓警官帶著妻子、兒子與女嬰前往分隊道謝，直說：「謝謝你們，有你們真好，你們是大恩人！」林義傑、李宗憲則謙虛笑說：「這只是我們份內工作啦！」

林義傑表示，這名女嬰是他接生的第5名嬰兒，雖然自己還未婚，但很高興還沒當爸爸，就能感受新生的喜悅；李宗憲則是今年2月才成為新手奶爸，他笑說：「沒想到這麼快就再次迎接一次新生命，而且還是我消防生涯的第一個接生勤務！」2人不約而同笑說首次在消防分隊門口接生，「這種經驗實在太難得！」

(中時)