災害應變成遊戲關卡 防火防災桌遊超夯

新北市消防局第五救災大隊14日於鶯歌陶博館外，推廣全國首款防災桌遊，吸引許多家庭一同參與。（吳堂靖翻攝）

「住警器有甚麼功能呢」防災宣導不再枯燥無聊，新北市消防局第五救災大隊14日於鶯歌陶博館外，推廣防災桌遊，將常見的意外事故，如溺水、火災等應變，轉換為遊戲關卡，寓教於樂，不少家庭全家總動員參與，直呼度過一個特別的母親節。

「GOGO發爾麵-新北防災桌遊趣」為全國首款以教導防火防災為主題桌遊，型態類似大富翁，但設計不同災害情境，並新增道具卡、陷阱卡等，讓遊戲更為刺激有趣。帶小孩一同參與的黃小姐表示，「沒想到消防宣導也能這麼好玩！」

第五救災大隊員余晏禎表示，防災桌遊推出後，民眾反映熱烈，每個場次幾乎都有6、70人報名參加，甚至大人比小孩玩得更投入。賽後還意猶未盡，紛紛詢問哪裡可以購買，但此款桌遊為教具性質，暫無對外販售。

余晏禎指出，目前也接受學校、社區、公司行號申請，只要民眾預約，消防局都會安排同仁前往協助遊玩，每場桌遊的優勝者還能參加總冠軍賽，有機會拿走大禮。

(中時)