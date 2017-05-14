林哲瑄擊出致勝安 賽後獻花給老婆

林哲瑄今奪下單場mvp，因正逢母親節，賽後獻花給老婆。(周鎮宇攝)

富邦悍將林哲瑄，今面對中信兄弟，雖然前兩打席都吞下三振，但後兩打席都順利敲安，7局下半更成功擊出致勝安打，為球隊奪下勝利，賽後奪下單場MVP，因為正逢母親節，林哲瑄賽後也獻花給他的老婆，相當溫馨。

此役前兩打席吞下2K，林哲瑄說，其實每個打席都在做調整，前兩打席被三振，覺得無所謂，今天能夠贏球主要是守備上面，與投手整個團隊都有很好的表現。

第7局中信選擇故意保送胡金龍，兩出局後形成滿壘，與林哲瑄對決，也讓他擊出安打，為球隊打下致勝分，他回應，當時沒有想這麼多，當下就是抓速球來做攻擊。

(中時電子報)