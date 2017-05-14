言承旭等她點頭願復合 林志玲回這4字

言承旭和林志玲的復合進度備受關注。（圖／粘耿豪攝、資料照）

言承旭和林志玲的感情糾纏14年，網友都相當看好兩人舊情復燃，日前女方認了和對方一直都有聯繫，被問是否想復合？坦言說「要看對方怎麼想」，今（14日）言承旭則表示「那要看她啊！」而林志玲聞訊後僅以4字回應。

言承旭今到職棒場擔任開球嘉賓，被問起近來頻傳和林志玲復合一事，難得大方回應「那要看她啊！要看她的態度啊」，意願似乎也頗高，而據《自由時報》報導，林志玲對此只說了句「我有看到...」，便沒多作附和。兩人隔空一來一往曖昧互丟球，也讓網友更期待他們接下來的發展。

(中時電子報)